Akyazı'da hafif ticari aracın kopan tekeri otomobile çarptı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari aracın kopan tekerinin karşı yönde seyir halinde olan otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari aracın kopan tekerinin karşı yönde seyir halinde olan otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi üzerinde seyir halindeki hafif ticari aracın kopan tekeri, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Meydana gelen olay ise iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın tekerinin koparak otomobile çarpması yer alıyor. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil