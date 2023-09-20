Akyazı'da drift atan sürücüye ağır ceza

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Tofaş marka otomobille cadde ortasında drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi. Olay, Yahyalı Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Drift atan sürücü, yolda daireler çizerek tehlikeli bir şekilde ilerledi. Görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Sürücüye 20 bin 342 lira para cezası ve 2 ay ehliyetine el konuldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Tofaş marka otomobille cadde ortasında drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

Yahyalı Caddesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, Tofaş marka otomobili ile drift atan sürücü, korku dolu anlar yaşattı. Yolda daireler çizen trafik magandasının dakikalarca yaptığı drift, yolda bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Konuya ilişkin inceleme başlatan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı bularak cezai işlem uyguladı. Şahsa, drift atmaktan 20 bin 342 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de iki ay el koyuldu. - SAKARYA