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Akyazı'da Beton Direğe Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.