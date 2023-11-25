Akyazı'da Beton Direğe Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde O.G'nin kullandığı 41 FP 560 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
O.G, burada hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Otomobil