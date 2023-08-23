Akyaka Kadın Azmağı'nda Tekne Turlarına Yoğun İlgi

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesindeki Kadın Azmağı'nda düzenlenen tekne turları, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Tatilciler, kuş sesleri eşliğinde Kadın Azmağı'nda keyifli vakit geçirirken, diğerleri ise serinlemek için suda zaman geçiriyor. Tekne kaptanı Osman Bircan, bu yılın güzel bir sezon olduğunu belirtti.

Akyaka Kadın Azmağı tekne turlarına vatandaşlardan yoğun ilgi

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Sakin Kent ünvanlı Akyaka mahallesindeki kadın azmağında düzenlenen tekne turlarına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Günübirlik tatile gelen vatandaşlar Akyaka'da bulunan 2 kilometre uzunluğundaki Kadın Azmağında yarım saat boyunca kuş sesleri arasında hoşça vakit geçiriyorlar. Tekne turuna çıkmayan tatilciler ise 10-11 derece dolayındaki suda serinliyor. Kadın Azmağında tekne kaptanlığı yapan Osman Bircan, "Yoğunluk bu yıl için gerçekten hani tabiri caizse güzel bir sezonumuz geçiyor şu anda. Burası tabi cennetten bir köşe. Bunu ayrıca belirtmemiz lazım. Hele kadın azmak dediğimiz bölge gerçekten dünyada eşi benzeri bulunmayan, görünmeyen bir bölge. Doğasıyla, her şeyiyle mükemmel bir bölgeyi dolaşıyoruz. Yaklaşık 25-30 dakika sürüyor. Bu bölgeyi ziyarete gelince buraya genelde günü birlik olarak tabir ettiğimiz işte Marmaris tatil dönüşü, işte Bodrum'dan gelenler Fethiye dönüşleri olanlar muhakkak buraya uğruyorlar ve bu azmak turunu yapıp gidiyorlar. Çok güzel bir sezonumuz var" dedi.