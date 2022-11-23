AKUT tarafından geliştirilen 'Güvendeyim' uygulaması, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen, İstanbul ve Ankara'da da hissedilen 5.9'luk depremin ardından merak konusu oldu. SMS bilgilendirmesiyle çalışan sistem, konum bilgisini belirlenen kişilere gönderiyor. AKUT Güvendeyim uygulaması nedir? AKUT Güvendeyim uygulaması nasıl kullanılır?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedildi. AKUT tarafından geliştirilen "Güvendeyim" uygulaması bu noktada önemli olurken sistem SMS bilgilendirmesiyle çalışmaktadır. Peki, AKUT Güvendeyim uygulaması nedir? AKUT Güvendeyim uygulaması nasıl kullanılır? İşte detaylar haberimizde...

AKUT GÜVENDEYİM UYGULAMASI NEDİR?

AKUT Güvendeyim uygulaması, doğal afet sonrası konum bilgisinin SMS olarak ileten ve kişinin güvende olduğunu bildiren bir uygulama.

AKUT GÜVENDEYİM UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Güvendeyim uygulaması 'Ayarlar' bölümünden belirlediğiniz en fazla 5 telefon numarasına uygulamanın ana ekranındaki Güvendeyim butonuna bastığınızda telefonunuzun GPS servisi üzerinden aldığı konumunuzu telefonunuz SMS sistemi üzerinden belirttiğiniz kişilere gönderir. Aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasını da uygulamaya eklenmesi önerilir.

Bu işlem standart SMS tarifeniz üzerinden operatörünüz tarafından ücretlendirilmektedir.

GPS servisi üzerinden konumun alınması telefonun marka ve modeli ile bulunduğunuz ortama göre uzun yada kısa sürebilir.

Güvendeyim uygulaması, uygulamayı yükledikten sonra internete ihtiyaç duymaz. SMS gönderim hakkınız olması yeterlidir.

Ayrıca Deprem, Sel ve Yangın konularındaki bazı temel bilgilere yine uygulamanın menüsü üzerinden ulaşabilirsiniz.