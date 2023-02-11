AKUT Başkanı kim? AKUT Başkanı Zeynep Yosun Akverdi kimdir?

AKUT Başkanı kim vve AKUT Başkanı Zeynep Yosun Akverdi kimdir konuları son dönemde merak edilmeye başlandı. Deprem arama kurtarma döneminde gündeme gelen AKUT, hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, AKUT Başkanı kim?

AKUT NEDİR?

Zeynep Yosun Akverdi, AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Kuruluş Hikayesi

1994 yılında Bolkar Dağlarında kaybolan 2 üniversite öğrencisinin 14 gün arandığı ve sonuçsuz kalan arama çalışmaları akabinde, dağları iyi bilen fakat arama-kurtarma konusunda bilgileri sınırlı olan bir grup dağcı bir araya gelerek 1995 yılında AKUT'u kurmuştur. Bu grup, aynı yıl AKUT ismi altında, Uludağ'da ilk kurtarma faaliyetini gerçekleştirmiştir. Dernek, 14 Mart 1996 yılında "AKUT Arama Kurtarma Derneği" adı altında resmî kuruluşunu tamamlamıştır.

Türkiye'nin İlk Gönüllü Arama Kurtarma Derneği

Türkiye'nin ilk arama kurtarma derneği olan AKUT, dağlarda ve diğer zorlu doğa koşullarında doğru ve etkin arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştirme hedefiyle kurulmuş ve hızla gerekli eğitimleri alarak talep edildiği takdirde doğal afetlerde de ilgili resmî kurumlara yardımcı olabilir hale gelmiştir. 1998 Adana-Ceyhan depreminde gösterdiği yararlılıklar nedeniyle, Bakanlar Kurulu kararıyla 19 Ocak 1999'da "Kamu Yararına Dernek" statüsü almıştır.

Arama Kurtarma İçin Milat: Marmara Depremi

AKUT, arama-kurtarma operasyonlarına ve yapılanmasını sürdürmeye devam ederken, 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Depremi meydana gelmiştir. Bu süreçte AKUT, 150 gönüllüsü ile çalışarak 200'ün üzerinde insanın hayatını kurtarmış, Türk halkının sevgisini ve güvenini kazanmıştır. Ülkemizde arama kurtarma konusunda milat kabul edebileceğimiz Marmara depreminde, bu alandaki ihtiyacı öngörüp, odaklanması ve örgütlü çalışmasıyla birçok STK ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının arama-kurtarmaya bakış açılarını, yaklaşımlarını değiştirerek yeni atılımların da öncüsü olmuştur.

AKUT Uluslararası Alanda da Adını Duyuruyor

AKUT yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da bilgi ve birikimini faydaya dönüştürmek ve insan hayatı kurtarmak için faaliyetlerde bulunmuştur. Marmara depreminin hemen ardından meydana gelen Yunanistan-Atina depreminde arama-kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev almıştır. Atina depreminin ardından yine 1999 yılında Tayvan, 2001 yılında Hindistan, 2003 yılında İran, 2005 yılında Pakistan, 2010 yılında Haiti, 2015 Nepal depremlerinde arama-kurtarma; 2000 ve 2019 yıllarındaki Mozambik selinde ise tıbbi destek çalışmaları gerçekleştiren AKUT, uluslararası alanda konumunu günbegün geliştirmiştir.

1999 yılından beri Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunan Arama Kurtarma Danışma Kurulu INSARAG'ın üyesi olan AKUT, tüm dünyada uluslararası standartlara uygun, arama-kurtarma ekipleri içinde deprem konusunda en deneyimli ve bilgili ekiplerden biri haline gelmiştir. INSARAG standartlarına göre "Ağır Arama-Kurtarma Ekibi" (Heavy) ve "Orta Ölçekli Arama-Kurtarma Ekibi" (Medium) olmak üzere gerçekleşen sınıflandırma içerisinde AKUT, 2011 yılında "Sınıflandırılmış Orta Seviye Ekip" grubunda Türkiye'de bu sertifikayı alarak ilk olmuştur. 2018 yılında Bulgaristan'ın Montana kentinde düzenlenen "INSARAG" yeniden değerlendirme sınavıyla aynı zamanda gerçekleşen AB ModEX tatbikatını da başarıyla tamamlamıştır. Böylece "Avrupa Sivil Koruma Mekanizması (EUCPM)'na Türkiye'den giren ilk kentsel arama-kurtarma ekibi olmuştur.

2020 yılında ise Avrupa Komisyonu altında faaliyet gösteren Avrupa Sivil Koruma Mekanizması bünyesindeki Avrupa Sivil Koruma Havuzu ECPP (European Civil Protection Pool)'a Türkiye'den giren ilk arama-kurtarma ekibi olarak bir global başarıya daha imza atmıştır.

Ekip Ağıyla Her Geçen Gün Büyüyor

Bugün ülke genelinde 30 ekibi ve kurulma çalışmaları devam eden yeni ekipleriyle, sayısı her geçen gün artan gönüllüleriyle, her geçen gün büyüyen ve güçlenen AKUT, çalışmalarına özveri ve kararlılıkla devam etmekte, yeni bilgiler ışığında metodolojisini güncellemekte, uzmanlık alanlarına yenilerini eklemeye önem vermektedir.

Temel Afet Bilinci Seminerleri

Türkiye'nin en güvendiği kurumlardan biri olan AKUT, sosyal sorumluluk anlayışıyla toplumu bilinçlendirme faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Seminer birimleri bu kapsamda yılda ortalama 2.000 oturumla, 100.000 kişiye ulaşarak "Temel Afet Bilinçlendirme" ve "Deprem Bilinçlendirme" seminerleri vermektedir.

Yine "Hayata Devam Türkiye" projesikapsamında AKUT TIR'ıAnadolu'yu karış karış gezerek 5 yılda 60.000 km yol kat etmiş, 52 il, 174 ilçede toplamda 5,5 milyon kişiye ulaşarak ve "Deprem Bilinçlendirme" semineri vermiştir.

Mali Kaynakları

% 100 gönüllülük esasıyla işleyişine devam eden AKUT, ülkemizde izin almadan yardım toplayabilen az sayıda kuruluştan biri olarak mali kaynağınıbağışlardan sağlamaktadır. Bu sayede olanaklarını, teknik alt yapı ve ekipmanlarını iyileştirerek her geçen gün daha çok cana el uzatıyor.

AKUT Hayat Kurtarır

Tüm canlıların yardımına koşan AKUT,kurulduğu günden bugüne dek gerçekleşen 4503 operasyonda 4618 kişiyi, 1752 hayvanı kurtarmış ve 551 cansız bedeni de bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etmiştir.