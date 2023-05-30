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Aktris dizisi konusu nedir, hangi kanalda? Aktris dizisi oyuncu kadrosu!

Aktris dizisi konusu nedir, hangi kanalda? Aktris dizisi oyuncu kadrosu!

Gündem Haberleri

Aktris dizisi konusu nedir, hangi kanalda ve Aktris dizisi oyuncu kadrosu nedir gündeme geliyor. Aktris oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Disney Plus'da yayınlanacak olan Aktris dizisi konusu merak ediliyor. Peki, Aktris dizisi konusu nedir, hangi kanalda? Aktris dizisi oyuncu kadrosu!

Pınar Deniz, Uraz Kaygılaroğlu ve Tolga Tekin başrol oynadığı Aktris dizisi konusu merak ediliyor. Aktris dizisi konusu nedir, hangi kanalda ve Aktris dizisi oyuncu kadrosu nedir gündeme geliyor. Aktris dizisi konusu nedir, hangi kanalda ve Aktris dizisi oyuncu kadrosu nedir araştırılıyor. Aktris dizisi konusu nedir, hangi kanalda? Aktris dizisi oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizdedir…

Yasemin Derin Türkiye'nin en meşhur kadın oyuncularından biridir. Ancak yıllardır ikili bir hayat yaşamaktadır. Kendini şöhretiyle kamufle eden Yasemin'in bu hiç beklenmedik ikinci hayatı onu sırlarla dolu bir maceranın ortasına sürükler.

Aktris dizisi 31 Mayıs 2023 tarihinde Disney Plus platformunda yayınlanacaktır.

Aktris dizisi konusu nedir, hangi kanalda? Aktris dizisi oyuncu kadrosu!

Pınar Deniz

Uraz Kaygılaroğlu

Tolga Tekin

Ahmet Rıfat Şungar

Şebnem Hassanisoughi

İpek Çiçek

Aktris dizisi konusu nedir, hangi kanalda? Aktris dizisi oyuncu kadrosu!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Pınar Deniz Gündem Magazin Haberler

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