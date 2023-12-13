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AKTOWN İLE YALOVA'DA YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

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35 yıldır güçlü birikimi ve yenilikçi yaklaşımıyla onlarca başarılı proje gerçekleştiren Akyol İnşaat, şimdi Yalova'da daha önce hiç yapılmamış bir projeye imza atıyor. Akyol tecrübesiyle hayata geçirilen Aktown; üretimi, sanayisi ve ulaşımıyla kritik bir konuma sahip Yalova'ya yepyeni bir ekonomik değer kazandırıyor. İş dünyasını, ticareti ve yaşamı aynı projede buluşturan Aktown, ekonomik büyümenin merkezi Yalova'da yepyeni bir dönem başlatıyor.

PARMAKLA GÖSTERİLECEK KADAR DEĞERLİ

Yalova'nın çehresini değiştirecek bir proje geliştirdiklerini belirten Akyol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akyol "Yalova; üretimi ve lokasyonuyla ülkemizin sayılı illerinden birisi olmasına rağmen, bugüne kadar iş, yaşam ve ticareti kapsayan bir karma proje hiç yapılmamıştı. Biz Aktown'u tasarlarken karma projeler arasında ödül alacak; iş, konut ve sayısız ayrıcalığı bünyesinde barındıran bir ofis ve yaşam projesi inşa edeceğiz."dedi…

AKTOWN İLE YALOVA'DA YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

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