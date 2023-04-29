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AKSOY seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? AKSOY anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

AKSOY seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? AKSOY anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

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Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de AKSOY oldu. Peki, AKSOY seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? AKSOY anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

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Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, AKSOY seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? AKSOY anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

AKSOY SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?

2019 Haziran İstanbul Yerel Seçim

AKSOY ANKET SONUCU

Yıldırım: %44.5

İmamoğlu: %54.5

GERÇEK SONUÇ

Yıldırım: %44.99

İmamoğlu: %54.21

2015 Haziran Genel Seçim

AKSOY ANKET SONUCU

AK Parti: %42.6

CHP: %26.2

GERÇEK SONUÇ

AK Parti: %40.87

CHP: %24.96

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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