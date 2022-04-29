Aksiyon ne demek? Aksiyon anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Aksiyon kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Aksiyon anlamı ne? Aksiyon ne demek?

AKSİYON NE DEMEK?

Aksiyon: Fransızca action 1. isim Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması. 2. isim İnsan etkinliğinin veya iradesinin açığa çıkması. 3. isim Hareket, iş. 4. isim, ticaret Sermayenin belirli bir bölümü. 5. isim, ticaret Hisse senedi. 6. isim, tiyatro Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. 7. isim, tiyatro Oyunun temasını geliştiren başlıca olay, hikâye, gelişim.

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