Aksiyon ne demek? Aksiyon anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Aksiyon, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Aksiyon ne demek? Aksiyon anlamı ne? İşte, Aksiyon kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Aksiyon kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Aksiyon anlamı ne? Aksiyon ne demek?
AKSİYON NE DEMEK?
Aksiyon:
Fransızca action
1. isim Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması.
2. isim İnsan etkinliğinin veya iradesinin açığa çıkması.
3. isim Hareket, iş.
4. isim, ticaret Sermayenin belirli bir bölümü.
5. isim, ticaret Hisse senedi.
6. isim, tiyatro Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi.
7. isim, tiyatro Oyunun temasını geliştiren başlıca olay, hikâye, gelişim.
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