Akseki-Manavgat Karayolu'nda Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Akseki- Manavgat Karayolu Taşkesiği Mahallesi yakınlarında 20 metre aşağıya uçarak hurdaya dönen otomobilde 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza Akseki- Manavgat D-695 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan Çeçen'in kullandığı 70 FE 151 plakalı otomobil, Taşkesiği Mahallesine yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yolun sağına yaklaşık 20 metre aşağıya uçtu.

Hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan ve araç sürücüsünün eşi olduğu bildirilen Gülay Çeçen (50) olay yerinde yaşamını yitirirken araç sürücüsü Ramazan Çeçen ve araçta yolcu olarak bulunan torunları İrem Gülay Adak ile Yiğit Rahim Adak yaralandı. Yaralılardan İrem Gülay Adak ve Yiğit Rahim Adak'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. - ANTALYA