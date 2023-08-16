Akseki'deki yangın son durum nedir? Antalya'daki yangın söndürüldü mü? Akseki'deki yangın nerede çıktı?

Akseki'deki yangın son durum nedir ve Akseki'deki orman yangını ne zaman bitecek merak ediliyor. Akseki'deki yangın söndürüldü mü ve Akseki'deki yangın nerede çıktı araştırılıyor. Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak orman yangınları da peş peşe çıkmaya başladı. Akseki'deki yangın söndürüldü mü? Akseki'deki yangın nerede çıktı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Akseki'deki yangın söndürüldü mü? Akseki'deki yangın nerede çıktı?

Akseki'deki yangın söndürüldü mü? Akseki'deki yangın nerede çıktı? soruları gündeme geliyor. Akseki'deki yangın son durum nedir ve Akseki'deki orman yangını ne zaman bitecek merak ediliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Akseki'deki yangın söndürüldü mü ve Akseki'deki yangın nerede çıktı araştırılıyor. Akseki'deki yangın söndürüldü mü? Akseki'deki yangın nerede çıktı? Detaylar haberimizdedir…

AKSEKİ'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangına 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör, 2 gece görüşlü helikopter olmak üzere toplam 450 kişilik bir ekibin müdahale ettiği bildirildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda ekip ile vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Düden alanı mevkiinde devam eden yangın bölgesinde ağırlıklı olarak Kızılçam ve Karaçam ağaçları bulunuyor.

ANTALYA'DA YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Kavurucu sıcaklıkların etkisi altındaki yurdun birçok noktasında art arda orman yangınları çıktı. Ekipler zamanla yarışırken, alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

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