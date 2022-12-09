Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Başvuru yapan vatandaşlar ise şimdi kura çekimlerini sıkı sıkıya takip ediyor. Merak edilenler arasında ise Aksaray TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? sorusu yer alıyor. İşte Aksaray TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022! Aksaray TOKİ E- Devlet kura sonuç sorgulama ekranı!

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TOKİ kura çekimleri sırayla gerçekleşmeye devam ederken Aksaray vatandaşları Aksaray TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Ucuz fiyata konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesine başvurdu ve şimdi ise TOKİ kura sonuçlarını bekliyor. Peki, Aksaray TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Aksaray TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022! Aksaray TOKİ E- Devlet kura sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

BAKAN KURUM: TOKİ KURA ÇEKİMİ MART AYINA KADAR BİTECEK

Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında "13 Eylül 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz!

Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!" ifadelerini kullandı.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.