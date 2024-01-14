Aksaray şehidine son görev
Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevliyken şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Teröristlerle girilen çatışmada hayatını kaybeden Delen için tören düzenlenecek.
Aksaray şehidine son görev
Piyade Üsteğmen Gökhan Delen memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlanıyor
AKSARAY - Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevliyken üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlanıyor.