Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı

CHP'li Başarır ağzını fena bozdu! Varank'ın yanıtı ise daha bomba

 Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi

Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın

İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın

Aksaray okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Aksaray'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Aksaray okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Aksaray'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü tüm resmi ve özel okul ve kurumlarda eğitime ara verildiği belirtildi. 26 Aralık Salı günü için ise henüz bir açıklama yapılmadı. Aksaray okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Aksaray'da okul yok mu?

Aksaray'da sağanak kar yağışının etkili olması sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla beklenirken Valilik duyurdu. Aksaray okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Aksaray'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

AKSARAY OKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Pazartesi günü Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi ara verildiği ifade edildi.

26 Aralık Salı günü için açıklama geldi.

İşte açıklama:

Aksaray okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Aksaray'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Wanda'nın yeni sevgilisi Galatasaray'a saygısızlık yaptı
img

CHP'li Başarır ağzını fena bozdu! Varank'ın yanıtı ise daha bomba
img

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Beyoğlu, Sultanbeyli, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 26 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler, sonuçlara nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.