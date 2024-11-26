Aksaray'da sağanak kar yağışının etkili olması sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla beklenirken Valilik duyurdu. Aksaray okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Aksaray'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

AKSARAY OKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Pazartesi günü Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi ara verildiği ifade edildi.

26 Aralık Salı günü için açıklama geldi.

İşte açıklama: