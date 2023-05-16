Aksaray milletvekilleri kimler? 28. Dönem Aksaray AK Parti, MHP, CHP, YSP milletvekil listesi! Aksaray milletvekili seçim sonuçları!

AKSARAY MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Aksaray milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Aksaray milletvekilleri kim? AK Parti, CHP, MHP, YSP Aksaray milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

AKSARAY MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Cengiz Aydoğdu

Hüseyin Altınsoy

İYİ Parti Milletvekilleri:

Turan Yaldır

MHP Milletvekilleri:

Ramazan Kaşlı