Aksaray milletvekilleri kimler? 28. Dönem Aksaray AK Parti, MHP, CHP, YSP milletvekil listesi! Aksaray milletvekili seçim sonuçları!
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Aksaray milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aksaray milletvekilleri kimler? Aksaray seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...
AKSARAY MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Aksaray milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Aksaray milletvekilleri kim? AK Parti, CHP, MHP, YSP Aksaray milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...
AKSARAY MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
Cengiz Aydoğdu
Hüseyin Altınsoy
İYİ Parti Milletvekilleri:
Turan Yaldır
MHP Milletvekilleri:
Ramazan Kaşlı
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023