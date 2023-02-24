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Aksaray deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Aksaray'da deprem mi oldu? Aksaray deprem şiddeti ne?

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Aksaray deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Aksaray'da deprem mi oldu? Aksaray deprem şiddeti ne?

Aksaray deprem oldu mu ve Aksaray'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Aksaray deprem mi oldu? Az önce Aksaray'da deprem mi oldu? Aksaray deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Aksaray merkezinde gerçekleşen sarsıntı sonrasında deprem mi oldu araştırılıyor. Peki, Aksaray deprem mi oldu? Az önce Aksaray'da deprem mi oldu? Aksaray deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Aksaray deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Aksaray'da deprem mi oldu? Aksaray deprem şiddeti ne?

NİĞDE DEPREM Mİ OLDU?

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.

Aksaray deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Aksaray'da deprem mi oldu? Aksaray deprem şiddeti ne?

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Kandilli Rasathanesi Deprem Gündem Haberler Son Dakika

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