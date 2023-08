Aksaray'daki Yüksek Kilise ziyaretçilerini bekliyor

AKSARAY - Aksaray'da 1800'lü yıllarda yapılan Yüksek Kilise yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Taş oymadan inşa edilen, Tunç ve Demir Çağı'na ait kalkolitik yerleşmeler ile Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izlerin görüldüğü Yüksek Kilise yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde 1800'lü yıllarda Rumlar tarafından Rahipler Okulu olarak inşa edilen Yüksek Kilise, ziyaretçilerini cezbediyor. Günümüzde Yüksek Kilise olarak bilinen Analipsis Tepesinde dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edilen kilisenin içinde Bizans döneminden kalma bir şapel yer alıyor. Tunç ve Demir Çağı'na ait Kalkolitik yerleşmeler ile Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izlerin görüldüğü Yüksek Kilise içerisinde bir su toplama deposu ve toplantı yeri bulunuyor. Güzelyurt Göleti manzaralı Yüksek Kiliseyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Yurtdışında yaşayan ve ziyaretler için geldiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Yüksek Kilise'yi gezen Murat Gözüaçık (49), "Buralar gerçekten çok güzel yerler. Yani adamlardaki mantığı bile şu günün kafasından çözmek zor. Gerçekten adamlar her yere hakim olmak düşüncesiyle şöyle baktığımız zaman gerek doğu, gerek batı tarafı, güneyden kuzeyden her tarafı tamamen gözlem altına almışlar. Yerleşim yerini gayet mantıklı bir yere kurmuşlar. Gezilip görülmesi gereken yerler. Tarih dediğin zaman her taraf tarih kokuyor zaten. İllaki bir sağlam ayakta kalmış yapı görmeye gerek yok. Yeraltındakileri bile bu tepe noktadan görme imkanı var. Bazı yerler su altında kalmış, bazı yerler hala kullanılabilir durumda. Ama gerçekten gezilip görülecek yerler" dedi.