Haberler ›› Otomobil ›› Aksaray'da seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aksaray'da seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aksaray-Güzelyurt kara yolu Gücünkaya köyü girişinde seyir halinde olan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve otomobil kullanılamaz hale geldi.