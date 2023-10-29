Aksaray'da Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Kişi Yaralandı
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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Ezme Ö. (39) idaresindeki 42 BJT 12 plakalı otomobil, Ortaköy- Aksaray kara yolu Boyalı köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Döndü Ö. (76), Meliha B. (47), Demet K. (17), Zehra K. (16) ve Taha B. (5) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil