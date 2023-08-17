Aksaray'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3'ü Çocuk 5 Kişi Yaralandı
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Aksaray-Nevşehir karayolu Genç Osman köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Deniz Çetin'in kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte eşi ve çocukları da yaralandı. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Deniz Çetin (47) idaresindeki 42 EUA 10 plakalı otomobil, Aksaray- Nevşehir karayolu Genç Osman köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki eşi Hatice (45), çocukları Çınar (11), Taha (15) ve Taylan Çetin (16) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.