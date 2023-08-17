Aksaray'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3'ü Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Aksaray-Nevşehir karayolu Genç Osman köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Deniz Çetin'in kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte eşi ve çocukları da yaralandı. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.