Aksaray'da Otomobil Kazası: Yaralı Kızı Hastaneye Kaldırılan Baba Gözyaşlarına Boğuldu

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Hatice Sungur (28) hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kaza haberini alıp, acil servis önüne gelen Kemal Sungur, yaralı kızı Hatice Sungur sendeyle ambulanstan indirilip, acil servise alınırken, 'Ne yaptın kızım' dedi.

AKSARAY'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Hatice Sungur (28) hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kaza haberini alıp, acil servis önüne gelen Kemal Sungur, yaralı kızı Hatice Sungur sendeyle ambulanstan indirilip, acil servise alınırken, "Ne yaptın kızım" dedi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Nevşehir kavşağında meydana geldi. Hatice Sungur yönetimdeki 68 DD 491 plakalı otomobil ile Ömer Erdem'in (50) kullandığı 01 BA 789 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Sungur'un otomobili, refüjdeki levhaya çarparak durdu. Kazada sürücülerden Hatice Sungur yaralandı. Sungur, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada kaza haberini alıp, acil servis önüne gelen Kemal Sungur, yaralı kızı Hatice Sungur sendeyle ambulanstan indirilip, acil servise alınırken, "Ne yaptın kızım, ne yaptın?" diyerek, peşinden içeri girdi. Tedaviye alınan Sungur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.