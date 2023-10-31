Aksaray'da Otomobil İş Makinesine Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da bir kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıtı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin park halindeki iş makinesine çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 29 Ekim tarihinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyreden Yakup Altınkaya idaresindeki 42 YL 214 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak trafiğe kapalı olan yol çalışması alanında park halindeki iş makinesine çarptı. Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada, sürücü araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde inceleme başlatan polis ekipleri, olay anının güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Güvenlik kamerası görüntüsünde aracın yoldan çıktığı ve park halindeki iş makinesine çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.