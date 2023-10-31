Aksaray'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Üniversite Caddesi Galericiler Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üniversiteden şehir merkezi istikametine seyreden Ferhat Y. (38) idaresindeki 59 ADU 223 plakalı otomobil, yurtlar sokağından çıktığı iddia edilen Kamber Mücahit Ç. (28) yönetimindeki 14 AAN 532 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten düşerek sürüklenen sürücü yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Ardından yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY