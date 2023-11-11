Aksaray'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yara almadan kazayı atlatırken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Aksaray Yeşilova belde yolu Kazıcık Tol köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkezden Seleci Köse Tolu köyüne giden Muhammet K. (43) idaresindeki 68 FD 739 plakalı kamyonet ile Yeşilova istikametinden merkeze giden Hacı Ahmet G. (52) yönetimindeki 68 LD 625 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyonet yola devrilirken, otomobil ise adeta hurdaya döndü. Kamyonet sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY