Aksaray'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında Kemal Oflaz yönetimindeki otomobil ile Hacı Ali Öztürk yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlardaki iki kişi yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.