Aksaray'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında Kemal Oflaz yönetimindeki otomobil ile Hacı Ali Öztürk yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlardaki iki kişi yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kemal Oflaz (58) yönetimindeki 07 APZ 668 otomobil, Aksaray- Nevşehir kara yolu Hassas Kavşağı'nda Hacı Ali Öztürk (73) yönetimindeki 68 ACV 730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Emeni Öztürk (74) ve Hacer Bulat (45) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Otomobil