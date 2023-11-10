Aksaray'da Lastiği Patlayan Otomobilin Bariyerlere Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı
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Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında lastiği patlayan bir otomobil, bariyerlere çarparak aynı aileden 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aksaray'da lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Rukiye Eroğlu (20) idaresindeki 35 U 5116 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında lastiğinin patlatması sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Eroğlu, araçtaki annesi Şule (49), babası Ramazan (49), kardeşleri Nida Nur (8) ve Samed Eroğlu ile Behiye Ateş (35) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.