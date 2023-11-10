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Aksaray'da Lastiği Patlayan Otomobilin Bariyerlere Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı

Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında lastiği patlayan bir otomobil, bariyerlere çarparak aynı aileden 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.