Aksaray'da Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Kaza: 2 Yaralı

Aksaray'da aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya Karayolu Polis Okulu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden 68 ABK 178 plakalı otomobilin sürücüsü E.K. (37), yola aniden köpeğin çıkması sonucu direksiyonu kırarak manevra yaptı. Ani manevra sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan A.A. (15) yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY