Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 10. Bulvar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşacık Mahallesi istikametinden Yavuz Sultan Selim Mahallesi istikametine giden A.C. (28) idaresindeki 68 DT 195 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY