Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Aksaray'da otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacılar Harmanı Mahallesi istikametinden Paşacık Mahallesi istikametine seyreden S.G.D. idaresindeki 68 ACF 398 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.