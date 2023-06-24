Aksaray'da kaza: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

İstanbul'dan Diyarbakır'a bayram tatiline giden bir ailenin otomobili Aksaray'da bariyerlere çarptı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da Kurban Bayramı tatiline gidenlerin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpmasıyla 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Diyarbakır'a bayram tatiline giden Lütfü Kesik (30) idaresindeki 34 FMA 976 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü Kesik ile otomobildeki eşi Hüsra, 2 yaşındaki kızı Asel, oğulları Ömer Asaf (7) ve Hızır Ali Kesik (5) ile baldızı Miray Bakı (30) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik Asel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda ağır yaralanan Hüsra Kesik'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.