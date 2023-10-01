Aksaray'da Elektrik Kabloları Şase Yapan Otomobil Yanmaya Başladı

Aksaray'da seyir halinde olan bir otomobil, elektrik kablolarının şase yapması sonucu yanmaya başladı. Sürücü son anda kurtulurken, araç alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Otomobil alev alev yandı

AKSARAY - Aksaray'da elektrik kabloları şase yapan otomobil seyir halendeyken yanmaya başladı. Aracını park ederek dışarıya çıkan sürücü son anda kurtulurken, araç alev topuna döndü.

Yangın, dün gece saatlerinde Küçük Bölcek Mahallesi E-90 Karayolu üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, E-90 karayolundan Ankara istikametine seyreden T.Ç. yönetimindeki 68 EC 649 plakalı otomobil seyir halindeyken elektrik kablolarının şase yapması sonucu yanmaya başladı. İlk önce dumanlar çıkan otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Dumanları fark edip aracı sağa çeken sürücü yanmaktan son anda kurtuldu. Otomobilin ön kısmı adeta alev topuna dönerek yandı. Sürücü ve vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.