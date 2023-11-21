Aksaray'da Alkollü Araç Kullanan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Drift atarken 2'nci kez alkollü yakalanan sürücüden, "2 bardak içtim" itirafı

2 yıl ehliyetine el konulan sürücüye 24 bin 406 TL ceza kesildi

AKSARAY - Aksaray'da 2. kez alkollü olarak kullandığı otomobille drift atarken polis ekiplerince yakalanan sürücü ehliyetinden olmamak için polis memurlarına uzun süre dil döktü. İçtiği alkolü de itiraf ederek, "2 bardak içtim" diye kendini savunan sürücüye 24 bin 406 TL ceza kesilerek 2 yıl ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri Alparslan Türkeş Bulvarında drift atan 68 ACU 165 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Drift attıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü kısa sürede yakalanırken sürücü Hüseyin Özgür A. ve 2 arkadaşını araçtan indirilerek kaba üst yoklaması ve Genel Bilgi Taraması yapıldı. Sürücü ve arkadaşlarının hal ve hareketlerinden şüphelenen polis memurları olay yerine çağırılan trafik ekiplerince sürücüye alkol muayenesi yaptırdı. Yapılan muayenede sürücünün 0.93 promil alkollü olduğu belirlenirken sürücü ile polis memurları arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Tır şoförü olduğunu belirterek ehliyetinin alıkonulmasından kurtulmak isteyen genç sürücü polis memurlarına uzun süre dil döktü. İçtiği alkolü de itiraf eden sürücü, "Abi bak sadece 2 bardak içtim, ben tır şoförüyüm. Abi yapmayın kurban olayım. Abi benim ehliyetim gidecek. Ben tır şoförüyüm abi. Kurban olayım bir daha üfletin bana. Ben tır şoförüyüm. Pazar günü yola çıkacağım. Almanya'ya gideceğim yapmayın. Abi lütfen yapmayın bak" diye polis memurlarından kendisini görmezden gelmeleri talebinde bulundu. Kendini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösteren sürücü, "Beni çekiyorsun da iyi bir şey mi? Yanlış yapıyorsun abi, çekerek yanlış yapıyorsun" diye gazetecilerin yanlış yaptığını iddia etti. Genç sürücü uzun süre dil dökse de trafik ekipleri sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmekten 20 bin 342 TL olmak üzere toplam 24 bin 406 TL para cezası kesti. Sürücünün yapılan sorgulamasından 2. kez alkollü araç kullandığını tespit eden polis memurları sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el koydu. Gözaltına alınan sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.