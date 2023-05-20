Aksaray'da 2 bin 100 kişinin taşıdığı 550 metrelik bayrakla 19 Mayıs kutlaması Dron ile havada görüntülenen bayrak şöleni renkli görüntülere sahne oldu Aksaray'da büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 2 bin 100 kişinin taşıdığı ve dron ile...

Aksaray'da 2 bin 100 kişinin taşıdığı 550 metrelik bayrakla 19 Mayıs kutlaması

Dron ile havada görüntülenen bayrak şöleni renkli görüntülere sahne oldu

AKSARAY - Aksaray'da büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 2 bin 100 kişinin taşıdığı ve dron ile havadan görüntülenen 550 metrelik Türk bayrağı renkli görüntülere sahne oldu.

Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşkuyla yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Aksaray Şehitliğinde başlayan program da saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Kura'n-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra protokol ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Kutlamalar çerçevesinde 2 bin 100 kişinin taşıdığı 550 metrelik bayrak ile 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na yüründü. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda ise, ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapılarak günün anlam ve önemine dair protokol konuşmaları, şiir okunması, halk oyunları gösterisi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sportif gösterileri gerçekleştirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Aksaray Şube Başkanı Mehmet Akbulut, "19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik spor bayramına katılan gaziler, 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurutuluş meşalesini yaktığı Samsunda başlayan Milli Mücadele kurtuluş savaşıyla milletimizin azimli mücadelesiyle kazanılarak zafer elde edilmiştir. Bu anlamlı günde bugün burada şehitliğimizden başlayarak meydanımıza kadar bayrak yürüyüşü yapacağız. Bizlerde gençlerimize gelecek nesillere şehitliği gaziliği anlatabilmek adına buradayız" dedi.

Bir şehit babası ise, "Doğuda terörle mücadelede şehit düşmüş oğlum, yalınız biz her zaman için biz varız. 9 tane oğlan torunum var. Onlarda vatan uğruna canlarını vermeye hazır haldeyim. Hiç kimseye terörle mücadelede aman vermeyeceğiz" diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anama ve Gençlik spor bayramına katılan gençler ise burada yaptıkları açıklamada, 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı Atatürk'ün bizlere gençliğe armağan ettiği bir bayram çokta mutluyuz. Böyle bir yapılan organizasyonda güzel oldu" şeklinde konuştu.