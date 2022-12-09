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Akşam Tırnak kesilir mi? Gece tırnak kesilir mi? Akşam tırnak kesmek haram mı? Nihat Hatipoğlu cevapladı!

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Akşam Tırnak kesilir mi? Gece tırnak kesilir mi? Akşam tırnak kesmek haram mı? Nihat Hatipoğlu cevapladı!

Akşam Tırnak kesilir mi? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyordu. Birçok Müslüman akşam tırnak kesilip, kesilmeyeceğini merak ediyordu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, merak edenler için Akşam Tırnak kesilir mi? Sorusunu yanıtladı. Peki, Akşam Tırnak kesilir mi? Gece tırnak kesilir mi? Akşam tırnak kesmek haram mı?

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09 Aralık 2022 Atv Yayın Akışı09 Aralık 2022 Atv Yayın Akışı

Birçok Müslüman tarafından akşam tırnak kesilip, kesilmeyeceği merak konusu haline gelmişti. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na sorulan sorulardan bir tanesi de Akşam Tırnak kesilir mi? Gece tırnak kesilir mi? Akşam tırnak kesmek haram mı? Soruları oldu. Peki, Akşam Tırnak kesilir mi? Gece tırnak kesilir mi? Akşam tırnak kesmek haram mı?

AKŞAM TIRNAK KESİLİR Mİ?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sorulan bu soruya şu şekilde cevap verdi;

"Sakıncası yoktur, İmam Ebu Yusuf'a sorulduğunda sakıncası olmadığını, iyi işlerin ertelenmeyeceğini söylemiştir." ifadelerini kullandı.

ORUÇLUYKEN TIRNAK KESİLLİR Mİ?

Oruçlu iken tırnak kesmek orucu bozmamaktadır. Diyanete göre oruçluyken saç, sakal, tırnak kesmek ve vücut temizliği yapmak gibi fiiller orucu bozmaz.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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