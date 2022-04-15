Akrostiş Şiir | Akrostiş şiirlere örnekler! Akrostiş ne demek? Zeynep, Damla, Deniz, Merve vb. kadın isimlerinden en güzel akrostiş şiirler

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TDK'YA GÖRE AKTOSTİŞ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre akrostiş "Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume, muvaşşah, tevşih." anlamına gelmektedir.

Akrostiş ne demek : Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume, muvaşşah, tevşih.

AKROSTİŞ ŞİİR NEDİR?

Akrostiş ya da Türkçe söylemiyle ilkleme, bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesidir. Divan edebiyatında akrostişe muvaşşah ya da istihrac denir. Eski Yunan ve Latin dillerinde "akro-" ön eki "uç taraf" veya "sivri taraf" anlamına gelir. Ör. "akromegali" uçların (ellerin ve burun ucunun) irileştiği hastalık anlamındadır. "akrostiş" de "uç taraftaki dize" anlamındadır.

AKROSTİŞ ŞİİRLERE ÖRNEKLER

Akrostiş şiirlere birçok örnek verebiliriz. Mesela MERVE ismiyle ilgili akrostiş bir şiirin 5 dizeli ve dizelerin baş harflerinin sırasıyla M-E-R-V-E olması gerekmektedir.

Banu akrostiş şiir:

Bu ne güzel tesadüf

Aldatılışımın ertesi günü

Neden gözlerini kapatmış zülüf

Uzaklara gitme yâr, belli etme üzüntünü...

(Şirini)

Merve akrostiş şiir:

Meğer yanlış tanımışım seni ben

Eğer beklersen, gelmek istersen

Rayiha kokan ellerinden

Vazomu süsler güllerin ve sen

En derin duygularım kalpten geçerken...

(Şirini)

Merve akrostiş şiir: (2. şiir)

Muhtaçtır kalbim aradığını bulmaya

Ellerimde resmin gül yüzüne bkmaya

Rüzgar meltemi dokunsa bedenime

Varsın sen diye dönerim koşmaya

Ellerine yanlızca bir kere dokunmaya

(Merve Dikici)

Zeynep akrostiş şiir:

Zaafımsın benim seni ister yüreğim

En kıymetli yerindesin yana şu kalbimin

Yokluğuna dayanamam hep aklımdasın yarim

Nefesim oldun sana yanında bile hasretim

Ellerimiz ayrılmasın hiç sevdiğim

Parelenir aşkınla kalbim kalan ömrüme duamsın benim

Damla akrostiş şiir:

Duamsın her doğan günde seni dilerim

Anlamı oldun sen hayatımın yarim

Matem tutar yokluğunda yüreğim

Lal olur gözlerini görünce dilim

Aşkından viran oldum seni ister kalbim

Deniz akrostiş şiir:

Damlalar akmasın dayanamam o güzel gözlerinden

Eşin benzerin yok uğraşma kaçışın yok benden

Nafile onca söz, yokluğundur beni sürekli kahreden

İmkanı yok yapamam alamam gözlerimi senden

Zannetme ki mutluluk uzaklarda, fazla bakma derinden

Gökçe akrostiş şiir:

Gelip söyleyebilsem yanına

Ölümüne sevdiğimi seni aslında

Kızar mıydın acaba bana

Çabaladım her gün unutmaya

Elimde değil yapamıyorum

Vedia akrostiş şiir:

Var olan bir sen, bir ben, bir de bu bahar

Elden ne gelir ki ? Güzelsin, gençliğin var.

Dünyada aşkımız ölüm gibi mukaddes.

İnan ki bir daha geri gelmez bu günler,

Âlemde bu andır bize dost esen rüzgâr.

(Cahit Sıtkı Tarancı)

İsmet İnönü Akrostiş Şiiri (Necip Fazıl Kısakürek)

İhtilal acentası…

Solun tam da ortası.

Moskof 'un oltası..

Eli, zulüm muştası.

Tek ümidi, cuntası

İnkılap, avantası…

Nemrut, onun atası…

Ölüm yolu, rotası..

Namlı servet çantası..

Ünlü küfür softası..

(Necip Fazıl Kısakürek)

Fatıma akrostiş şiir:

Fa'alun lima-yürid, sırrıyla yanan ariF

Fahamet-penaha arz, edilirken ol tariF

Faniyyet gelir başa, iman-ı özde zariF

Fahr-i kainat aşkı nimhande kalbde nesiF

Aşknüma sunan gözler, safi olur ummandA

Asremana dalarken, kalb azalil ziyandA

Aşk-ı eflâtunî ayş, tafn huzuru limandA

Aşiyani harâb nefs! dolup boşalan handA

Tabir-i samedaî, hakiki aşkta şehiT

Tavk dolar ruhlarına; melekler olur şahiT

Tahabbüb muhabbeti, gönle bağlanan ahiT

Tahaddi mucizesi, sunar teşnegan zahiT

Idhiyan dolsun ruha, ıdbab ruhlarda sızI

Ihn-i menfüş yürekler, aşkta didilir hazI

Ikd dizilen dûalar, ıtr kokulu niyâzI

Ihlamur çiçek açar, tesbih eylerken nâzI

Mâ-i mutlak yürekler, esmâ-ül hüsnâ keriM

Mâ-i zerrin akarken, ma-ûl hayattır seriM

Maal-iftihar sunan, gözlerde yanan feriM

Mahasin gönle dolar, Mevlâm Sen'siz neyleriM

Aşk-ı kimyevi sunar, kudret ilâhi andA

Aşık-ı didarı pâk, seven yürekte candA

Aşk-ı lahuti dolar, coşkuyla akan kandA

Aşk-ı hakiki kalpte, nûr tevhîdi imandA

(Fatimâ Hümeyrâ Kavak)