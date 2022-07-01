Akrofobi nedir? Akrofobi belirtileri neler? TDK'ye göre akrofobi ne anlama gelir?

TDK'ye göre akrofobi ne anlama geliyor ve akrofobinin tedavisi var mıdır vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Akrofobi nedir? TDK'ye göre akrofobi ne anlama gelir? Detaylar haberimizdedir…

AKROFOBİ NEDİR?

Akrofobi, şiddetli şekilde duyulan yükseklik korkusudur. Spesifik korkular sınıfındandır. Akrofobi tehlikelidir zira yüksek yerlerde bünyede panik atağa ve çarpıntıya sebep olabilmektedir. Halk arasında vertigo olarak da bilinmesine rağmen bu doğru bir kullanım değildir.

TDK'YE GÖRE AKROFOBİ NE ANLAMA GELİR?

Akrofobi TDK'ye göre yükseklik korkusu anlamına gelir.