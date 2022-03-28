Akrep Nalan öldü mü? Akrep Nalan neden ve ne zaman öldü? Son hali nasıl?

Akrep Nalan öldü mü, Akrep Nalan neden öldü, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005) gibi yapımlarda da rol alan Füsun Nalan Açın kimdir, kaç yaşında? Akrep Nalan öldü mü?

AKREP NALAN ÖLDÜ MÜ?

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Fidan Hoca rolüyle hafızalara kazınan ve Akrep Nalan olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

AKREP NALAN NEDEN ÖLDÜ?

Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan usta sanatçının ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veren Özgür Aras, "Ah be... Akrep Nalan, huzurla uyu" dedi.

HAYAT ARKADAŞI: ÇOK SEVDİĞİM BİR DEĞERİMİ KAYBETTİM

Akrep Nalan'ın ölümünün ardından Sözcü'ye açıklama yapan hayat arkadaşı Alişan Çiçek, "Geçen aralık ayında solunum yetmezliği ve bağırsak sıkıntıları nedeniyle üç hafta hastanede kalmıştı. Bu sabaha karşı da yaşamını yitirdi. Çok sevdiğim bir değerimi kaybettim. Cenaze işlemleriyle ilgili henüz bir karar vermedik" ifadelerini kullandı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Akrep Nalan, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tabii insanın yaşı biraz ilerleyince bazı sağlık sorunları yaşanıyor. Kilolu olmam nedeniyle damar yolunu bulmakta güçlük çektiler, akciğerlerde su vardı onu aldılar. Tahlillerim yapıldı, serum verilip ilaç tedavisi uygulanıyor. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Bu arada rahatsızlandığımı duyan benim ve Alişan'ın telefonlarına mesaj yağdırdı. Çok sağ olsunlar insan böyle günlerde ne kadar sevildiğini daha iyi anlıyor. Beni arayan soran, merak eden herkese çok teşekkür ediyorum" demişti.

AKREP NALAN KİMDİR?

Füsun Nalan Açın, sahne adıyla Akrep Nalan 26 Nisan 1954'te Ankara'da dünyaya geldi. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.

"Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışı'nda altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı. İlk iki albümde yer alan "Fânî Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri oldu.

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