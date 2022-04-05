Akrep burcu hangi ay 2022? Akrep burcu hangi aylar arası

Akrep burcu hangi ay? Akrep burcu hangi aylar arası olduğunu sizler için derledik. İnsanlar bin yıldır evrenin gizemlerini düşünerek güneşin canlı hareketini, ayın aldatıcı döngüsünü ve tepedeki sınırsız yıldızların girdabını izliyorlar. Astroloji ve astronomi , binlerce yıldır ayrılmaz bir şekilde bağlantılıydı. Bu iki alan zaman içinde çözülmüş olsa da, kozmosun mistik öğretileri bugün hala bize rehberlik ediyor.

AKREP BURCU HANGİ AY?

Akrep Burcu tarihi (23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep Burcuna sahip olan kişiler 23 Ekim ile 21 Kasım tarihlerinin arasında doğmuş olan kişilerdir. Bu burcun elementi su grubu olmaktadır. Ayrıca bu burcun etkili gezegeni mars olmaktadır.

Akrep burcu özellikleri

-Tutkulu bir yaşam sürmektedirler.

- Hiçbir şeyi yarım bırakmazlar.

- Mimiklerini kontrol eden ancak duygularını bakışları ile gösterebilen yapıları vardır.

- Kuşkucu ve kolay inanmayan yapıları ile bilinirler. İnanıp benimsedikleri konuları sonuna kadar inatla savunurlar.

- Ellerine aldıkları işleri kesinlikle yarım bırakmaz, tamamlayana kadar çalışırlar.

- Rahatına düşkün olmaları ile bilinirler.

- Sabırlı ve özenli çalışırlar.

- Gösterişten uzak ve sakin bir şekilde işlerini yürütmeyi severler.

- Ölümü başlangıç olarak kabul ettikleri için ölümden korkmayan ve yaşamdan zevk aşmayı seven yapıları vardır.

Akrep Burcu Yükseleni Nedir?

Yükselen burç olarak Akrep burcuna sahip olan kişiler genel olarak güçlü bir iradesi olan ve sert kişilerdir. Yükselen burcu Akrep olan kişiler doğuştan bir yönetici olan insanlardır. Her zaman için yönetimini açık şekilde yapamazlar bazı durumlarda gizli bir şekilde de yönetimi yürütürler ve de bundan keyif alırlar.

Bu kişiler genel olarak fiziksel ilişkinin bir sembolü olarak gösterilebilirler ve geleneklerine bağlı değillerdir, sürekli değişimin etrafını kovalarlar. Gözlem yeteneği oldukça gelişmiş olan bu kişiler her şeyi çok dikkatli bir şekilde gözlemler ve de yorumlarlar. Yükselen burcu Akrep olan insanlar son derece hırslı ve tutkulu insanlardır. Genel olarak yalnız yaşamayı çok severler. Aşk konusunda da gizli maceralardan hoşlanırlar.

Yükselen Burç Nasıl Hesaplanır?

Yükselen burç, gökyüzünde görünen 12 adet yıldız bloğunu simgelemektedir. Yükselen burç kişilerin doğduğu anda güneşin doğuş yönünde bulunan göksel kısma denir. Yükselen burç hesaplaması yapılırken kişinin doğum yeri ve de doğduğu saatin bilinmesi gerekmektedir.

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