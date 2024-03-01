Son dönemlerde çocuk ve ergenler arasında sıkça görülen akran zorbalığı, ileri boyutlara evrilebiliyor. Bir tür taciz ve saldırı olarak da tabir edilen akran zorbalığı çocuklar arasında okulda, sosyal ortamlarda fiziksel ya da sözlü şekilde gerçekleşebiliyor. AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Yeni çağın en büyük problemi akran zorbalığı ne?

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR?

Akran zorbalığı, genellikle aynı yaş veya benzer gelişim seviyesindeki bireyler arasında gerçekleşen bir tür taciz, saldırı veya istismar biçimidir. Bu tür zorbalık, çocuklar arasında okulda, sosyal ortamlarda veya diğer aktivitelerde meydana gelebilir. Akran zorbalığı, fiziksel, sözlü, duygusal veya dijital yollarla gerçekleşebilir. Örnekler arasında alay etme, aşağılama, dışlama, tehdit etme, dedikodu yayma, şiddet uygulama gibi davranışlar yer alabilir. Akran zorbalığı, mağdurun psikolojik ve duygusal sağlığını olumsuz etkileyebilir ve uzun süreli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, bu tür davranışların önlenmesi ve mağdurlara destek sağlanması önemlidir. Okullarda, ailelerde ve toplumda farkındalığın artırılması ve etkili müdahale stratejilerinin geliştirilmesi, akran zorbalığının azaltılmasına yardımcı olabilir.