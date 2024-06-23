İletişim Başkanlığı, haber sitelerinde de yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığını ifade ederek "Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır" açıklamasında bulundu. Peki, Akrabaları E- devlet üzerinden çıkartabiliyor muyuz? Akrabalar akrabalıktan nasıl çıkartılır?

AKRABALARI E- DEVLET ÜZERİNDEN ÇIKARTABİLİYOR MUYUZ?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ses getiren iddiayı yaptığı yazılı açıklamayla yalanladı.

Resmi hesaptan yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiası doğru değildir. Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır.