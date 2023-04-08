Seçime kısa süre kalmasıyla beraber gündemde partilerin milletvekili aday listeleri yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında AKP milletvekili adayları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, 28. dönem AK Parti milletvekili adayları listesine ilişkin açıklama yaptı. Peki, AKP milletvekili adayları açıklandı mı? AK Parti milletvekili aday listesi ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve siyasi partilerin yerlerini belirlemek amacıyla YSK'de kura töreni düzenlendi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel de törene katıldı. 28. dönem AK Parti milletvekili adayları listesine ilişkin açıklama yapmasının ardından AKP milletvekili adayları açıklandı mı? AK Parti milletvekili aday listesi ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? soruları aratıldı.

AKP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, 28. dönem AK Parti milletvekili adayları listesine ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil." dedi. Milletvekili aday listesini tamamlayamayacak partiler olabileceğine dikkati çeken Özel, "Bunun tam sırası, pusulada kimin nerede yer alacağı yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle belli olacak. Çünkü ittifaklar içerisinde çekilmeler olacak, listeler de verilmeyecek. İşlemler devam ediyor. Süreci hep birlikte yarın 17.00'den sonra tekrar oy pusulasının şekli değişecektir" açıklamasını yaptı.

Özel, pusula sıralamasının seçmen nezdindeki etkisine dair, "Psikolojik bir etkisi vardır ama seçmen oy vermek istediği partiye gider, pusulada bulur ve oyunu verir. Vatandaş tercihini hangi partiye kullanacaksa götürür, mührünü oraya vurur" ifadelerine yer verdi.

"LİSTE HAZIR"

AK Parti'nin sunacağı milletvekili listesine ilişkin de konuşan Özel, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" dedi.