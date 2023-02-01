AKP Grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? AKP grup toplantısı CANLI yayın! AKP Grup toplantısı ne zaman başlayacak?

TBMM'de gerçekleşecek olan AK Parti grup toplantısı vatandaşlar tarafından bekleniyor. Birçok konunun konuşulacağı AKP grup toplantısının ne zaman olduğu ise arama motorlarında AKP Grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? AKP grup toplantısı CANLI yayın! AKP Grup toplantısı ne zaman başlayacak? soruları ile aratılıyor.