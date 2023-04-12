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AKM-Gar-Kızılay Metro hattı ne zaman açılacak, açıldı mı? AKM-Gar-Kızılay Metro hattı durakları ne?

AKM-Gar-Kızılay Metro hattı ne zaman açılacak, açıldı mı? AKM-Gar-Kızılay Metro hattı durakları ne?

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile gerçekleşecek olan AKM-Gar-Kızılay Metro hattı vatandaşların gündeminde yerini aldı. Ankara'da yaşayan vatandaşların heyecanla beklediği AKM-Gar-Kızılay Metro hattının ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Peki, AKM-Gar-Kızılay Metro hattı ne zaman açılacak, açıldı mı? AKM-Gar-Kızılay Metro hattı durakları ne?

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AKM-Gar-Kızılay Metro hattı hakkında merak edilenler arama motorlarında AKM-Gar-Kızılay Metro hattı ne zaman açılacak, açıldı mı? AKM-Gar-Kızılay Metro hattı durakları ne? soruları ile araştırılıyor. Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açılıyor. Bir süredir testlerin yapıldığı hattın açılış töreni için yeni yapılan istasyonda son hazırlıklar yapılıyor. Peki, AKM-Gar-Kızılay Metro hattı ne zaman açılacak, açıldı mı? AKM-Gar-Kızılay Metro hattı durakları ne?

AKM - GAR - KIZILAY METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

AKM-Gar-Kızılay Metro hattı bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile açılacak.

Bir süredir testlerin yapıldığı hattın açılış töreni için yeni yapılan istasyonda son hazırlıklar yapılıyor. Proje kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni inşa edilen ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Ankara YHT Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da Başkentray'a aktarma sağlanabilecek.

AKM - GAR - KIZILAY METRO HATTI DURAKLARI NE?

Üç istasyondan oluşan hat ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

ulaştırma ve altyapı bakanlığı Adil Karaismailoğlu Gündem Yaşam Haberler

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