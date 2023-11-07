AKKA Antlaşması nedir? Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması hakkında bilgiler...

AKKA Antlaşması nedir? Rusya'nın Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesinin ardından AKKA Antlaşması nedir? merak edildi. İşte, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması hakkında bilgiler haberimizde!

AKKA NEDİR?

Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması, 19 Kasım 1990'da NATO ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan ve belirli askerî azaltmaları zorunlu kılan antlaşma. Soğuk Savaş'ın son yıllarında müzakere edilen ve tamamlanan antlaşma, Avrupa'da konvansiyonel askerî ekipmanların önemli kategorilerine kapsamlı sınırlar getirdi ve fazla silahların imha edilmesini şart koştu.

İMZALAYANLAR

Antlaşma 19 Kasım 1990'da 22 devlet tarafından Paris'te imzalandı. Bunlar iki gruba ayrılmaktaydı: