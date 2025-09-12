Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli?

Başsavcı Akın Gürlek, son zamanlarda kamuoyunda sıkça gündeme gelen önemli bir hukukçu olarak merak ediliyor. Görev yaptığı makam ve yürüttüğü davalarla dikkat çeken Gürlek'in kim olduğu, kariyer yolu ve hayatıyla ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başsavcı Akın Gürlek hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, bu kapsamda pek çok kaynaktan bilgi toplamaya çalışıyor. Akın Gürlek ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, hukuk alanındaki kariyerine Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2005 yılında mezun olarak başladı. Mezuniyetinin ardından çeşitli illerde ve ilçelerde hâkimlik görevlerinde bulunan Gürlek, hukuk sisteminin farklı kademelerinde önemli deneyimler edindi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde gösterdiği başarılı performans sayesinde dikkat çekti. 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Gürlek, burada hukuki süreçlerin iyileştirilmesi ve adalet hizmetlerinin etkin yürütülmesi konusunda sorumluluk üstlendi.

2024 yılında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilerek, Türkiye'nin en kritik yargı kurumlarından birinde önemli bir göreve başlamış oldu. Gürlek'in hukuka olan bağlılığı ve adalet anlayışı, mesleki hayatında ön plana çıkan temel değerlerdir. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine ve hukuki reformlara olan ilgisiyle de bilinir.

AKIN GÜRLEK KAÇ YAŞINDA?

1982 yılında dünyaya gelen Akın Gürlek, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Henüz genç sayılabilecek yaşına rağmen hukuk alanında birçok önemli görevde bulunmuş ve yetkinliğini kanıtlamış bir isim olarak öne çıkmaktadır. Kariyer basamaklarını istikrarlı bir şekilde tırmanan Gürlek, genç yaşına rağmen aldığı kritik sorumluluklarla mesleğinde saygın bir yer edinmiştir.

AKIN GÜRLEK NERELİ?

Akın Gürlek, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Nevşehir ilinde doğmuştur. Kapadokya bölgesinin merkezi olan Nevşehir, doğal güzellikleri ve tarihî mirasıyla ünlüdür. Gürlek'in memleketi olan Nevşehir, aynı zamanda Türkiye'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olarak bilinir. Doğduğu toprakların manevi ve kültürel değerleri, onun kişisel ve mesleki hayatına da olumlu etkiler yapmıştır.

AKIN GÜRLEK EVLİ Mİ?

Akın Gürlek, özel hayatında evli ve bir çocuk babasıdır. Aile yaşamına büyük önem veren Gürlek, yoğun mesai temposuna rağmen ailesiyle vakit geçirmeye özen göstermektedir.