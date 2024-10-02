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Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli?

Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli?
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Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'in İstanbul'a başsavcı olarak atandığı iddia edildi. Peki, Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli?

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekilli görevine getirildi. Peki, Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli?

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Hakim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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