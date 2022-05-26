Akın Akınözü Ebru Şahin küs mü? Akın Akınözü ile Ebru Şahin neden konuşmuyor? - Haberler

Akın Akınözü Ebru Şahin küs mü, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hercai'nin başrol oyuncuları Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün araları sette yaşanan kavgadan sonra açılmıştı. Akın Akınözü Ebru Şahin küs mü? Akın Akınözü ile Ebru Şahin neden konuşmuyor?

AKIN AKINÖZÜ İLE EBRU ŞAHİN KÜS MÜ?

Ebru Şahin ile küs oldukları bilinen ünlü isim, muhabirlerin "Ebru Şahin'in düğününe gidecek misiniz?" diye sorması üzerine, "Benim 3 yıl boyunca çalıştığım partnerim, anladığım kadarıyla bir evlilik yoluna gidiyorlar. Mutluluklar dilerim. Bunun ötesinde ne söyleyebilirim ki" şeklinde cevap verdi.

Akın Akınözü, "Davetiye gelse düğüne gider misiniz?" sorusuna ise, şu cevabı verdi:

"Bu saçma bir soru. Davetiye de gelmez. Hani gelse de gider miyim, gitmez miyim? Üzeri açık bir soru."

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğdu. 29 yaşında. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayan Akın Akınözü, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Akın Akınözü, 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır.

2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş olan Akın Akınözü daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

ROL ALDIĞI PROJELER

2015 Muhteşem Yüzyıl/ Kösem İvan Ali/ Yardımcı Karakter

2016 Arkadaşlar İyidir/ Yunus Çağlayan/ Yardımcı Karakter

2017-2018 Aslan Ailem/ Murat Aslan/ Başrol Oyuncusu

2017-2018 Payitaht: Abdülhamid/ Ömer/ Yardımcı Karakter

2019- Hercai/ Miran Aslanbey/ Başrol Oyuncusu

2022 - Kaderimin Oyunu

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