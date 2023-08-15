'Akılsız kişi, başkalarının eğlence programlarında bir... Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

15 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Akılsız kişi, başkalarının eğlence programlarında bir aksama olmasın diye çabalar" anlamına gelen ve "Düğün olur iki kişiye" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?...) Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! "Akılsız kişi, başkalarının eğlence programlarında bir aksama olmasın diye çabalar" anlamına gelen ve "Düğün olur iki kişiye" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 15 AĞUSTOS SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU

"Akılsız kişi, başkalarının eğlence programlarında bir aksama olmasın diye çabalar" anlamına gelen ve "Düğün olur iki kişiye" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

A-) Tasası düşer ahmak misafire

B-) Derdi düşer alık eltiye

C-) Kaygısı düşer deli komşuya

D-) Telaşı düşer densiz baldıza

Doğru Cevap : C şıkkı