Akıllı Ol afişi nedir, anlamı ne? Ankara'daki birçok reklam panosunda görüldü

Akıllı OL afişi nedir, hangi marka? Ankara'daki reklam panolarının birçoğunda "Akıllı OL" yazılı afişler görüldü. Akıllı OL afişlerini gören vatandaşlar afişin anlamını merak etti. Peki, Akıllı OL reklam panosu film mi, dizi mi? Detaylar...

AKILLI OL AFİŞİ NEDİR?

Ankara'nın birçok noktasında reklam panolarında "Akıllı OL!" yazılı afişler görüldü. Afişlerin üzerinden başka hiçbir ifade, logo veya yazı yer almıyor. Caddelerde afişleri gören vatandaşlar konuyu sosyal medyaya taşıdı.

Daha önce Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi için benzer şekilde markasız ve isimsiz bir reklam çalışması yapılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından bu afişler de Gassal dizisindeki reklam çalışmasına benzetildi ve yakında zamanda bir dizi ya da filmin duyurulabileceği yorumları yapıldı.

Konu ile ilgili henüz herhangi bir dizi veya film platformundan açıklama gelmedi.